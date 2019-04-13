Semáforo derrubado por caminhão em Aquidauana passa por reparo neste sábado

Aquidauana
Sinal está localizado na Duque de Caxias com a Giovane Toscano de Brito
Equipes da Prefeitura Municipal de Aquidauana, Coeso e Energisa trabalham na manhã deste sábado, no reparo de um semáforo que foi derrubado por um caminhão no cruzamento das ruas Duque de Caxias e Giovane Toscano de Brito.
O veículo bateu no poste que sustenta do semáforo, danificado significativamente a estrutura. Uma equipe da Polícia Militar está no local controlando o trânsito para evitar acidentes e garantir que os técnicos tenham tranquilidade no trabalho de manutenção.
Com informações de Francis Leone
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