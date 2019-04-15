Crianças e adolescentes de Aquidauana participam de gincana recreativa de páscoa

Solidariedade
O Projeto de Equoterapia do 7º Batalhão de Polícia Militar em parceria com a Sociedade Pestalozzi em Aquidauana, realizou uma “Gincana Recreativa” em comemoração à Páscoa, com a participação das crianças e adolescentes do projeto.
Pais e familiares dos participantes também puderam contemplar a participação das crianças, como a “Caça aos Ovos de Páscoa”, onde os alunos encontraram os chocolates.
Na gincana, todos foram considerados “vencedores”, sendo assim, premiados com presentes e aplausos.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS