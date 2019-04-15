Crianças e adolescentes de Aquidauana participam de gincana recreativa de páscoa

O Projeto de Equoterapia do 7º Batalhão de Polícia Militar em parceria com a Sociedade Pestalozzi em Aquidauana, realizou uma “Gincana Recreativa” em comemoração à Páscoa, com a participação das crianças e adolescentes do projeto.

Pais e familiares dos participantes também puderam contemplar a participação das crianças, como a “Caça aos Ovos de Páscoa”, onde os alunos encontraram os chocolates.

Na gincana, todos foram considerados “vencedores”, sendo assim, premiados com presentes e aplausos.