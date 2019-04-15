Obras de saneamento são realizadas em ruas de Aquidauana

Desde a manhã desta segunda-feira, um trecho da Rua Oscar Trindade de Barros, em Aquidauana, está interditado para obras de saneamento. A previsão é que o serviço fique pronto em três dias.

De acordo com secretário de Planejamento, Ronaldo Ângelo, os serviços são necessários, por isso, pede a compreensão de moradores. “Os serviços são necessários, uma vez que, futuramente proporcionará melhorias em saúde pública. Estamos levando benefícios aos domicílios desprovidos de saneamento básico, com retorno em qualidade de vida”, esclarece.

A implantação da rede coletora de esgoto é feita pela Sanesul, através de uma empresa especializada nesse tipo de obra. “A empresa contratada deve entregar os serviços à população em perfeitas condições de tráfego e funcionalidade. Com a demolição e abertura de valas no pavimento, a empresa tem prazo de até três dias para a recomposição. Quanto a fiscalização, a Sanesul tem engenheiro responsável para acompanhamento da obra”, diz o secretário que afirmou que um profissional da secretaria também está escalado para a fiscalização.

Com informações de Francis Leone