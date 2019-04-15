Obras de saneamento são realizadas em ruas de Aquidauana

Interdição
De acordo com secretário de Planejamento, Ronaldo Ângelo, os serviços são necessários
Desde a manhã desta segunda-feira, um trecho da Rua Oscar Trindade de Barros, em Aquidauana, está interditado para obras de saneamento. A previsão é que o serviço fique pronto em três dias.
De acordo com secretário de Planejamento, Ronaldo Ângelo, os serviços são necessários, por isso, pede a compreensão de moradores. “Os serviços são necessários, uma vez que, futuramente proporcionará melhorias em saúde pública. Estamos levando benefícios aos domicílios desprovidos de saneamento básico, com retorno em qualidade de vida”, esclarece.
A implantação da rede coletora de esgoto é feita pela Sanesul, através de uma empresa especializada nesse tipo de obra. “A empresa contratada deve entregar os serviços à população em perfeitas condições de tráfego e funcionalidade. Com a demolição e abertura de valas no pavimento, a empresa tem prazo de até três dias para a recomposição. Quanto a fiscalização, a Sanesul tem engenheiro responsável para acompanhamento da obra”, diz o secretário que afirmou que um profissional da secretaria também está escalado para a fiscalização.
Com informações de Francis Leone
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS