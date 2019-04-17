Confira as vagas desta quarta-feira na Casa do Trabalhador de Aquidauana

A Casa do Trabalhador de Aquidauana tem diversas vagas de emprego para esta quarta-feira. Os interessados devem se dirigir à agência localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, bairro Alto. Informações pelo telefone (67) 3241 - 5652.

Vagas Locais(Aquidauana / Anastácio):



*Mecânico de caminhão(ter experiência na área)

*Técnico de infraestrutura I (ter formação acadêmica em Técnico em telecomunicações ou Eletrotécnica/atividades desempenhadas: manutenção na área de energia AC e AD na região/ter conhecimentos básicos em motor gerador,retificadores,baterias,transformadores e climatização);

*Técnico em manutenção de equipamentos de informática(ter conhecimento básico em informática,instalação de internet via rádio e fibra,se tiver formação na área melhor,ter CNH AB),

*Vidraceiro(ter experiência e referência na área).





Vagas Regionais(Rural/Outras cidades):



*Auxiliar de cozinha(solteira/ter experiência e referência/ter agilidade e rapidez/morar fora da cidade em pousada)

*Babá(ter disponibilidade de morar fora da cidade/ter experiência com criança de 5 anos)

*Cozinheira(ter experiência em carteira/saber cozinhar muito bem/morar em pousada/solteira sem filhos)

*Caseiro(ter entre 30 a 40 anos/ter trabalhado com registro em carteira pelo menos um ano na mesma empresa/casado sem filhos/ter o telefone de referência da última empresa que trabalhou/ter experiência em carpir,roçadeira de motor,motosserra)

*Mecânico de máquinas agrícolas(mecânico de máquina AD7B/ter experiência e referência/morar no local de trabalho);