Quarta-feira com previsão de chuva em pontos isolados de Aquidauana

Há previsão de chuva para Aquidauana, Anastácio e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a quarta-feira deve ser de tempo claro a parcialmente nublado, passando a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas no final da tarde.

A mínima será de 24°C e a máxima de 35°C. Apesar da chuva prevista para hoje, de quinta-feira até domingo o tempo será de sol entre nuvens e não deve chover. Nestes dias, a temperatura mínima chega a 25°C e a máxima a 35°C.