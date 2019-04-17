Quarta-feira com previsão de chuva em pontos isolados de Aquidauana

Tempo
Há previsão de chuva para Aquidauana, Anastácio e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a quarta-feira deve ser de tempo claro a parcialmente nublado, passando a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas no final da tarde.
A mínima será de 24°C e a máxima de 35°C. Apesar da chuva prevista para hoje, de quinta-feira até domingo o tempo será de sol entre nuvens e não deve chover. Nestes dias, a temperatura mínima chega a 25°C e a máxima a 35°C.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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