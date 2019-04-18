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Câmaras de Aquidauana e Anastácio homenageiam duas policiais militares

Em ação policial, elas evitaram que um homem cometesse suicídio

Thailla Torres

Publicado em 18/04/2019 às 16:39

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Cabos da Polícia Militar, Rosemeire e Rozângela, que evitaram que um homem cometesse suicídio, em uma ocorrência atendida na ponte que liga os municípios de Aquidauana e Anastácio, no dia 28 de março, receberam homenagens dos Vereadores da Câmara Municipal de Anastácio e Aquidauana.

O fato ocorreu na Ponte Antônio Trindade, popularmente chamada de “Ponte Nova”, por volta das 18h30min, quando as profissionais da Segurança Pública retornavam de um evento promovido pela Polícia Militar e viram um homem de 28 anos de idade ameaçando jogar-se da ponte.

Depois de meia hora de atendimento, junto a outras pessoas que se aproximaram, as policiais militares conseguiram acalmá-lo e desmotivá-lo de sua triste ação. Passado o perigo maior, ambas fizeram contato com o Corpo de Bombeiros para o encaminhamento a uma Unidade de Saúde.

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