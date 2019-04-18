Em Aquidauana, projeto recolhe materiais que são possíveis focos de Aedes Aegypti

Mais uma etapa do projeto de conscientização e combate à dengue foi concluída. Dessa vez, uma intervenção prática aconteceu em um dos pontos de lazer mais frequentados de Aquidauana (MS), o Parque da Lagoa Comprida.

Os primeiros passos para a intervenção foram dados ainda em sala de aula. Os acadêmicos do curso de Ciências Biológicas, do Câmpus de Aquidauana da UFMS, que participam do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), realizaram uma revisão bibliográfica sobre o combate à dengue e contaram, em seguida, com uma palestra proferida pela Coordenação de Controle de Vetores (CCV), órgão da Prefeitura de Aquidauana (MS), parceira do projeto.

Sob a coordenação da Profa. Dirce Ferreira Luz, o projeto foi apresentado à Escola Estadual Dóris Mendes Trindade, por meio do Supervisor do PIBID, Prof. José Américo Fiori Grande, que apoiou a ação e incentivou a iniciativa dos Pibidianos da UFMS. Com isso, os acadêmicos buscaram a conscientização dos escolares, abordando aspectos importantes no combate à Dengue, tais como a forma de transmissão, o combate ao mosquito e o relato de dados da doença no estado de Mato Grosso do Sul. As atividades tinham como objetivo a orientação e conscientização para o descarte adequado de lixo e para a limpeza de quintais e terrenos em seu entorno.

Já devidamente preparados, chega o momento da intervenção prática: os escolares e os acadêmicos da UFMS se deslocam até o Parque da Lagoa Comprida, importante ponto de lazer da comunidade aquidauanense, e realizam uma caminhada pelo local, recolhendo lixo e prevenindo a proliferação do mosquito. Além do acompanhamento da CCV e da Escola Dóris Mendes Trindade, o apoio do Exército Brasileiro na atividade foi fundamental, especialmente na retirada do lixo recolhido pelo participantes.

A equipe também interveio em pontos pré-determinados nos arredores do parque, com base nos potenciais criadouros do Aedes. Assim, houve recolhimento de lixo nas ruas Ovídio Costa, Roque Floriano das Neves, Felipe Orro e Francisco Pereira Alves. O lixo foi ensacado por todos os presentes e recolhido pelo caminhão do Exército para o seu destino final: o aterro sanitário.

A próxima ação prevista no projeto é uma campanha nas escolas, de conscientização contra a dengue, durante a reunião de pais.