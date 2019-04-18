Igrejas evangélicas e católicas se unem para encenação da Paixão de Cristo em Aquidauana

Começa amanhã, às 18h30, a programação para encenação da Paixão de Cristo, em Aquidauana. Desde a manhã desta quinta-feira, trabalhadores e fieis estão empenhados em deixar o espaço estruturado para a encenação.

O diferencial está na união de religiões evangélicas e católicas que abraçaram a Paixão de Cristo provando que o respeito religioso é possível e também necessário no mundo atual. Por isso, a expectativa é receber milhares de fieis.

Humberto Torres, secretário de Cultura e Turismo do município, demonstrou entusiasmo com a estrutura do evento que, a cada ano, recebe mais visitante. “Percebemos que o evento vem crescendo. Hoje, contamos com pessoas que vem de Campo Grande e região para essa grande festa”.

Uma mega estrutura está sendo montada com camarote, duas arquibancadas, cadeiras, praça de alimentação, estrutura de banheiro e espaço para pessoas com deficiência, idosos e gestantes.

Emocionada, Maria Inês mãe do saudoso padre Thiago Machado, que descansou em fevereiro, irá representar mãe de Jesus na encenação. “Eu me emociono muito. Aceitei fazer esse papel em homenagem ao meu filho e estou sentindo o que Maria sentiu”, declara.

Com informações de Francis Leone