Inmet aponta para quinta-feira de tempo parcialmente nublado em Aquidauana

Tempo
A quinta-feira véspera de feriado será de tempo parcialmente nublado em Aquidauana, Anastácio e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuva, e a mínima deve ser de 23°C e a máxima de 34°C, com umidade do ar entre 40% e 80%.
Ainda de acordo com o Inmet, a sexta-feira deve ser de sol entre nuvens e também sem possibilidade de chuva. O tempo deve se manter com sol entre nuvens pelo menos até na segunda-feira, com a mínima chegando a 24°C e a máxima a 33°C neste período.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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