Ministério Público e Prefeitura de Aquidauana firmam TAC para recuperação de área degradada

O Ministério Público e Prefeitura de Aquidauana firmaram TAC (Termo de Ajustamento de Conduta )para o cumprimento do PRADE (Programa de Recuperação de Área Degrada) do antigo lixão.

O investimento, de acordo com a secretaria, é de R$ 78 mil reais para recuperação da área que receberá 2100 metros de cerca. O objetivo, conforme a administração municipal é cumprir com o compromisso feito com os moradores de fechar o local evitando que as pessoas continuem jogando resíduos.

A Secretaria de Obras do município também informou que mesmo após limpeza, não houve solução. Portando, de acordo com o secretário, a espera é que com o fechamento do antigo lixão o problema possa ser solucionado. “Iremos colocar fiscais e destinar um local correto para o descarte de galhos de árvores e entulhos. Estamos desenvolvendo um projeto para trituração do rejeito e seu destino. O prefeito solicitou urgência em tudo”, afirmou o secretário de planejamento, Ronaldo Angelo.

Com informações de Francis Leone