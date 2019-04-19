Morre aos 32 anos Jaqueline Santana, vítima de câncer na coluna

Hoje é dia de despedida no O Pantaneiro. Conhecida pelo sorriso e sensibilidade durante anos de atuação no setor de Hemodiálise do Hospital de Aquidauana, a aquidauanense Jaqueline Santana, de 32 anos, não resistiu a um tratamento de câncer e faleceu nesta sexta-feira (19).

Jaqueline lutava contra um câncer de coluna há um ano. Ela trabalhou durante cinco anos na recepção do Hospital Regional de Aquidauana.

Familiares e amigos se despedem de Jaqueline na Pax Vida. O sepultamento está previsto para as 16h.

A Pax Vida está localizada na Rua Manoel Antônio Paes de Barros, 1318 - Guanandy.