Morre aos 32 anos Jaqueline Santana, vítima de câncer na coluna

Aquidauana
Jaqueline partiu na mãnhã desta sexta-feira, em Aquidauana.
Hoje é dia de despedida no O Pantaneiro. Conhecida pelo sorriso e sensibilidade durante anos de atuação no setor de Hemodiálise do Hospital de Aquidauana, a aquidauanense Jaqueline Santana, de 32 anos, não resistiu a um tratamento de câncer e faleceu nesta sexta-feira (19).
Jaqueline lutava contra um câncer de coluna há um ano. Ela trabalhou durante cinco anos na recepção do Hospital Regional de Aquidauana.
Familiares e amigos se despedem de Jaqueline na Pax Vida. O sepultamento está previsto para as 16h.
A Pax Vida está localizada na Rua Manoel Antônio Paes de Barros, 1318 - Guanandy.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS