Domingo de Páscoa amanhece nublado e há previsão de chuva no fim da tarde

O domingo de Páscoa (21) amanheceu com sol em Aquidauana e a previsão é de temperatura estável durante a manhã.

No período da tarde o tempo segue parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. À noite a previsão é de chuva com vento moderado.

Hoje a mínima é de 26 ºC e a máxima é de 35 ºC.

Sidrolândia, Rochedo e Sonora 33ºC, em Corumbá, Miranda e Porto Murtinho 35ºC. Hoje (21) uma rápida passagem de frente fria em MS provoca chuvas e aumento de nebulosidade, seguido pela entrada da massa de ar frio trazendo declínio na temperatura, especialmente no período da tarde. Na terça-feira (23), os termômetros voltam a aumentar gradativamente. No Oeste (Região de Corumbá e Aquidauana) pode chover à tarde com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Na quarta-feira (24), sol com poucas nuvens na maior parte do Estado. A instabilidade aumenta no decorrer do dia com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas cidades de Alcinópolis, Camapuã, Coxim, Figueirão, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora.