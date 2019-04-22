Agente penitenciário de Aquidauana precisa de doação de plaquetas de sangue

O agente penitenciário Francisco Solano Larrea Calves, de Aquidauana, precisa de doação urgente de plaquetas de sangue. Desde quarta-feira ele está internado com dengue hemorrágica no Hospital da Cassems, em Campo Grande.

Conforme publicado nas redes sociais pela filha, Bianca Larrea, o quadro de saúde tem piorado nos últimos dias e por isso ele precisa com urgência de plaquetas. Neste caso, a doação de qualquer tipo de sangue pode ajudar.

“Infelizmente ele só tem apresentado quadro de piora, chegando ao ponto de precisar de transfusão de plaquetas. Apelo a todos que puderem estar fazendo a doação no Hemosul com destino para meu pai. Por se tratar de doação de plaquetas, todos os tipo sanguíneos são compatíveis”, disse a filha na publicação.

Os interessados podem comparecer ao Hemosul fica localizado na avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304 – Centro da Capital. O telefone é 3312-1500 ou 3312-1517. O horário de funcionamento é de segunda à sexta das 7h às 17h, e aos sábados das 7h às 12h.

Na hora da doação é importante confirmar o receptor, Franciso Solano Larrea Calves, atualmente internado no Hospital da Cassems. É preciso estar com documento com foto em mãos, estar bem alimentado e descansado e não ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 24 horas antes da doação.