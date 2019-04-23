Bombeiros são chamados para apagar fogo em residência da Vila Icaraí

O Corpo de Bombeiros foi chamado no início desta tarde (23) para apagar um incêndio em uma residência da Vila Icaraí, em Aquidauana. Ao chegar no local, a equipe encontrou moradores tentando apagar o fogo com mangueiras e ninguém ficou ferido.

Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros

De acordo com o capitão Vinicius, a solicitação foi de que haveria um incêndio em uma casa na Rua Sete de Setembro e, no local, foi constado que o fogo ficou apenas no quarto de uma residência com quatro ambientes. “Chegamos ao local rapidamente e conseguimos controlar o fogo”, afirmou o capitão.

Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros

Não havia nenhum morador no momento do incêndio que destruiu uma cama, guarda roupa e alguns objetos pessoas. Os bombeiros, porém, conseguiram controlar as chamas e trabalham com a hipótese de curto circuito. “Ainda não se sabe a causa específica do fogo, a hipótese é que foi um curto circuito”, afirmou.

Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros

Com informações de Francis Leone