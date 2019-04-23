Inmet matém alerta para risco de chuvas intensas em Aquidauana e região

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) maté alerta de chuvas intensas para Aquidauana, Bodoquena, Miranda, Corumbá, Ladário e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a terça será de tempo parcialmente nublado com previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A mínima será de 22°C e a máxima de 33°C.

Ainda conforme o Inment, há risco de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 Km/h). Porém, é baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).