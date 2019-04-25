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Infraestrutura

DNIT afirma a Felipe que começa frente de asfalto na BR-419, por Aquidauana, em 2020

Renan Nucci

Publicado em 25/04/2019 às 11:33

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O superintendente do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito), Antônio Carlos Nogueira, assegurou ao deputado estadual Felipe Orro (PSDB) que uma frente de pavimentação da BR-419, a partir de Aquidauana/Anastácio, começa a atuar no ano que vem. Esse é o quarto lote da licitação para pavimentar a rodovia, luta antiga de Felipe Orro, que representa um grande impulso econômico para a região pantaneira.

"Essa rodovia terá papel imprescindível na logística estadual e fomentará o desenvolvimento econômico e turístico desta margem do Alto Pantanal. Seremos um Estado cada vez mais competitivo, o grande entroncamento do Brasil, e isso também alavancará as exportações", diz o parlamentar, que defende a obra desde que era prefeito de Aquidauana.

O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) reuniu-se com o superintendente regional do DNIT na tarde desta terça-feira (23) para saber sobre o andamento das obras de pavimentação da BR-419, rodovia que liga as cidades de Rio Verde a Aquidauana, margeando a região peri pantaneira por 220 quilômetros.

A pavimentação do trecho do Lote 1 começou em agosto do ano passado, por Rio Verde, e está na fase de implantação de drenagem pluvial e terraplanagem. A expectativa do superintendente Antônio Carlos Nogueira é de que os primeiros 15 quilômetros da rodovia estejam pavimentados até o fim de 2019. Os 37 quilômetros restantes (deste primeiro lote) devem ser entregues até o segundo semestre de 2020.

A Paviservice Serviços de Pavimentação também será responsável pela execução do Lote 4, que liga Aquidauana até a ponte sobre o Rio Taboco, trecho de 55 quilômetros. O DNIT trabalha para aprovar o projeto de engenharia deste trecho até o fim do ano, possibilitando o início das obras em 2020.

A pavimentação dos 220 quilômetros da BR-419 foi orçada em R$ 600 milhões, sendo parte de recursos de emendas da bancada federal. A rodovia abre uma nova rota entre os municípios da região Norte - que hoje são dependentes da BR-163 (Sonora, Pedro Gomes, Coxim, Rio Verde, São Gabriel do Oeste e Rio Negro) - interligando-os até Aquidauana, Anastácio, e daí para Corumbá (via BR-262) ou para a região Sudoeste (Bonito, Jardim e Murtinho). Os Lotes 2 e 3 ainda serão licitados para definir empresa responsável pelos trabalhos.

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