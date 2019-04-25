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Aquidauana

Famoso na polícia, homem é preso com armas e explosivo do Exército

Conforme a Polícia Militar, o suspeito usava tornozeleira eletrônica, desde que deixou a prisão.

Thailla Torres

Publicado em 25/04/2019 às 14:32

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Um homem, de 48 anos, foi preso ao ser flagrado com armas, munições e até um explosivo de uso restrito do Exército em sua residência no Bairro São Francisco, em Aquidauana. A prisão contou até com o apoio de policiais da tropa de elite do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais).

Conforme a Polícia Militar, o suspeito usava tornozeleira eletrônica, desde que deixou a prisão, há dois meses, para cumprir a sua pena por homicídio em regime semiaberto. Com extensa ficha criminal, é um velho conhecido da polícia e o cumprimento do mandado de busca em sua casa mobilizou também policiais civis.

No local, foi encontrada uma arma tipo garruncha calibre 22, que estava em uma mesa na varanda e uma espingarda também calibre 22, encontrada dentro de um quarto, além das munições. As equipes também encontraram pasta base e cocaína em sacos plásticos. Na residência foram apreendidos ainda mais R$ 1.277,00 reais em cédulas e moedas e seis folhas de cheque no valor de R$ 2. 679,43.

Os policiais localizaram a granada do Exército em um dos quartos, escondido em uma cômoda de roupas. À polícia ele disse que comprou o explosivo há 15 anos, conforme o Jornal Notícias do Estado. Como o objeto era de alta periculosidade o Bope foi acionado para desativá-lo em segurança.

No imóvel também foram apreendidas diversas ferramentas, botijões de gás, cartões de bancos, joias, celulares, que possivelmente teriam sido adquiridos na venda de drogas. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana e voltará ao regime fechado.

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