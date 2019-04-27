Foragido após cometer homicídio é encontrado pela Polícia Civil de Aquidauana

Policial
Após fugir da unidade policial em 23 de julho de 2018, um homem, de 29 anos, foi capturado pela Polícia Civil de Aquidauana em Piraputanga , na noite desta sexta-feira.
De acordo com as investigações, no dia 22 de fevereiro do ano passado, o foragido na companhia de seu irmão assassinou um homem e feriu outro com uma espingarda após discussão.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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