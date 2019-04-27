Foragido após cometer homicídio é encontrado pela Polícia Civil de Aquidauana

Após fugir da unidade policial em 23 de julho de 2018, um homem, de 29 anos, foi capturado pela Polícia Civil de Aquidauana em Piraputanga , na noite desta sexta-feira.

De acordo com as investigações, no dia 22 de fevereiro do ano passado, o foragido na companhia de seu irmão assassinou um homem e feriu outro com uma espingarda após discussão.