Três são presos pela Polícia Militar de Aquidauana por tráfico de drogas

Aquidauana
Jovens usavam duas motos e uma bicicleta para venda de drogas
Policiais do Getam de Aquidauana prenderam nesta madrugada três pessoas por tráfico de drogas.
A prisão ocorreu em flagrante e os policiais ainda encontraram duas motos e uma bicicleta utilizada para venda das substâncias ilícitas. Também foi apreendido drogas, tablet, dinheiro e celulares.
Em uma residência a polícia encontrou os autores embalando drogas para distribuição, além de 19 tabletes prensados e 25 buchinhas. Também foi localizada uma balança de precisão e um rolo de plástico transparente usado para embalar a droga.
Todos foram presos e encaminhados a Polícia Civil.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
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Programação em Anastácio
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