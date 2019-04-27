Três são presos pela Polícia Militar de Aquidauana por tráfico de drogas

Policiais do Getam de Aquidauana prenderam nesta madrugada três pessoas por tráfico de drogas.

A prisão ocorreu em flagrante e os policiais ainda encontraram duas motos e uma bicicleta utilizada para venda das substâncias ilícitas. Também foi apreendido drogas, tablet, dinheiro e celulares.

Em uma residência a polícia encontrou os autores embalando drogas para distribuição, além de 19 tabletes prensados e 25 buchinhas. Também foi localizada uma balança de precisão e um rolo de plástico transparente usado para embalar a droga.

Todos foram presos e encaminhados a Polícia Civil.