Domingo com céu nublado e chuvas na região de Aquidauana

Neste domingo (28) a previsão do tempo indica céu nublado e com chuvas durante à manhã e segue fechado com nuvens ao longo do dia. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido alerta de tempestade neste sábado (27) na região Sudoeste do estado, com chuvas intensas e rajadas de vento em Aquidauana, Anastácio, Bodoquena e Bonito, mas já deve cessar logo pela manhã de hoje.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 22 graus e a máxima de 26 graus Celsius. Em relação à umidade relativa do ar, deve variar entre 70% e 95%. O Inmet também indica queda brusca de temperatura para esta segunda-feira (29). A mínima será de 19 graus amanhã.