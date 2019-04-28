Domingo com céu nublado e chuvas na região de Aquidauana

Clima
Previsão do tempo indica queda brusca de temperatura no início da semana
Neste domingo (28) a previsão do tempo indica céu nublado e com chuvas durante à manhã e segue fechado com nuvens ao longo do dia. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia emitido alerta de tempestade neste sábado (27) na região Sudoeste do estado, com chuvas intensas e rajadas de vento em Aquidauana, Anastácio, Bodoquena e Bonito, mas já deve cessar logo pela manhã de hoje.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 22 graus e a máxima de 26 graus Celsius. Em relação à umidade relativa do ar, deve variar entre 70% e 95%. O Inmet também indica queda brusca de temperatura para esta segunda-feira (29). A mínima será de 19 graus amanhã.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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