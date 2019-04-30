Com vagas para Aquidauana, estão abertas inscrições para cursos gratuitos no IFMS

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu nesta segunda-feira, 29, o prazo de inscrições no processo seletivo para ingresso em cursos técnicos subsequentes ao ensino médio ofertados na modalidade a distância.

A oferta é para 560 vagas nos cursos técnicos em Administração, Edificações e Manutenção e Suporte em Informática, nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Camapuã, Corumbá, Itaporã, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Pedro Gomes e Ponta Porã (ver tabela no final do texto).

O edital com as regras do processo seletivo está publicado na Central de Seleção do IFMS.

Inscrições - Devem ser feitas até 21 de maio, pela Página do Candidato, da Central de Seleção.

No ato da inscrição, o candidato deve informar o número do CPF em seu nome e demais informações solicitadas.

Para concorrer a uma vaga, o único requisito é ter concluído o ensino médio.

Metade das vagas é reservada a candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede pública. Desse total, há cotas aos que comprovarem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, e a pessoas com deficiência.

Seleção - Será feita por meio de sorteio eletrônico, sob a responsabilidade do Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância (Cread).

As inscrições homologadas serão divulgadas no dia 31 de maio e o sorteio eletrônico ocorrerá em 7 de junho. O resultado preliminar está previsto para 10 de junho, já o final e a primeira chamada serão publicados no dia 14.

O início das aulas está previsto para 28 de junho, de acordo com o cronograma completo do processo seletivo.

Cursos - São gratuitos e têm duração de um ano e meio (Manutenção e Suporte em Informática) e dois anos (Administração e Edificações).

As atividades são orientadas por tutores em ambiente virtual de ensino e aprendizagem. Além disso, as turmas também participam de encontros presenciais semanais.