Jovem de 22 anos fica ferida em acidente entre carro e moto em Aquidauana

Jovem de 22 anos se feriu em acidente de trânsito ocorrido ontem, na região do bairro Cidade Nova, em Aquidauana. A vítima estava na garupa de uma moto que colidiu com um carro.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um Fiat Siena conduzido por uma mulher de 45 anos, e a moto Honda CG pilotada por um rapaz de 21 anos seguiam pela via, quando houve a colisão.

As causas do acidente não foram informadas. A passageira da moto teve ferimento no pé esquerdo, foi socorrida e encaminhada ao hospital. O piloto da moto e a motorista do carro nada sofreram.