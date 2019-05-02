Jovem de 22 anos fica ferida em acidente entre carro e moto em Aquidauana

Aquidauana
Jovem de 22 anos se feriu em acidente de trânsito ocorrido ontem, na região do bairro Cidade Nova, em Aquidauana. A vítima estava na garupa de uma moto que colidiu com um carro.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, um Fiat Siena conduzido por uma mulher de 45 anos, e a moto Honda CG pilotada por um rapaz de 21 anos seguiam pela via, quando houve a colisão.
As causas do acidente não foram informadas. A passageira da moto teve ferimento no pé esquerdo, foi socorrida e encaminhada ao hospital. O piloto da moto e a motorista do carro nada sofreram.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS