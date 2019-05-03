Em alusão ao Maio Amarelo, Corpo de Bombeiros dá oficina em Aquidauana

Aquidauana
Servidores e integrantes das forças de segurança que atuam em Aquidauana participam nesta sexta-feira, de uma oficina com o Corpo de Bombeiros. De acordo com o comandante da corporação no município, Vinicius Barbosa Gonçalves, o objetivo é prepará-los para um exercício de simulação que ocorre na próxima segunda-feira, em frente ao Cejar.
A atividade fará parte do Maio Amarelo, e deve contar com apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Samu, Exército e Prefeitura. Mês de maio é marcado pela campanha anual Maio Amarelo.
A campanha está sendo lançada em todo o país com o objetivo de conscientizar a população para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. A campanha tem a participação de diversas autoridades nacionais, locais e representantes dos órgãos fiscalizadores de trânsito.
Com informações de Francis Leone
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