Segunda-feira de tempo parcialmente nublado com previsão de chuva em Aquidauana

Aquidauana
A semana começa com possibilidade de chuva em Aquidauana, Anastácio e região. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de tempo claro a parcialmente nublado, com previsão de chuva isolada no período da tarde.
A mínima será de 24°C e a máxima de 35°C. Para a terça-feira, a previsão é de tempo encoberto, sem possibilidade de chuva. A tendência é de que se mantenha estável pelo menos até na próxima quinta-feira, com mínima de 25°C e máxima de 36°C.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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