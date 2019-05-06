Segunda-feira de tempo parcialmente nublado com previsão de chuva em Aquidauana

A semana começa com possibilidade de chuva em Aquidauana, Anastácio e região. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de tempo claro a parcialmente nublado, com previsão de chuva isolada no período da tarde.

A mínima será de 24°C e a máxima de 35°C. Para a terça-feira, a previsão é de tempo encoberto, sem possibilidade de chuva. A tendência é de que se mantenha estável pelo menos até na próxima quinta-feira, com mínima de 25°C e máxima de 36°C.