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Ao abrir porta de carro, motorista acerta ciclista que acaba ferida em Aquidauana

Acidente ocorreu na noite de ontem, no bairro Alto

Renan Nucci

Publicado em 07/05/2019 às 07:49

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Uma ciclista de 30 anos feriu em acidente ocorrido na noite de ontem, no bairro Alto, em Aquidauana. A vítima seguia pela Rua Duque de Caxias, quando foi atingida pela porta de um veículo, sofrendo queda. Ela foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro.

Segundo boletim de ocorrência. A equipe de trânsito da Polícia Militar chegou a ser acionada, mas quando chegou no local, os envolvidos já haviam saído. Os policiais foram então até o pronto socorro, onde entraram em contato com a vítima, que deu sua versão.

Ela explicou que um Voyage parou às margens da via e o motorista abriu a porta, muito provavelmente, sem notar a aproximação da ciclista. Ela acabou atingida, sofrendo ferimentos na perna esquerda, motivo pelo qual preciso ser transportada pelo Corpo de Bombeiros.

 

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