Ao abrir porta de carro, motorista acerta ciclista que acaba ferida em Aquidauana

Aquidauana
Acidente ocorreu na noite de ontem, no bairro Alto
Uma ciclista de 30 anos feriu em acidente ocorrido na noite de ontem, no bairro Alto, em Aquidauana. A vítima seguia pela Rua Duque de Caxias, quando foi atingida pela porta de um veículo, sofrendo queda. Ela foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro.
Segundo boletim de ocorrência. A equipe de trânsito da Polícia Militar chegou a ser acionada, mas quando chegou no local, os envolvidos já haviam saído. Os policiais foram então até o pronto socorro, onde entraram em contato com a vítima, que deu sua versão.
Ela explicou que um Voyage parou às margens da via e o motorista abriu a porta, muito provavelmente, sem notar a aproximação da ciclista. Ela acabou atingida, sofrendo ferimentos na perna esquerda, motivo pelo qual preciso ser transportada pelo Corpo de Bombeiros.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS