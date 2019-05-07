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Ciclistas de Aquidauana e Anastácio se reúnem em passeio por pontos turísticos

Evento foi realizado no domingo, pela Associação Anastaciana e Aquidauanense

Renan Nucci

Publicado em 07/05/2019 às 10:07

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A Associação Anastaciana e Aquidauanense de Ciclismo (AAAC) realizou no domingo o Pedal do Trabalhador, em comemoração ao Dia do Trabalho (1° de Maio), contando com a presença de 25 ciclistas.

Apesar da parceria de empresas, o passeio treino foi realizado totalmente sem fins lucrativos, e teve como principal objetivo o crescimento do esporte nas cidades de Aquidauana e Anastácio.

O percurso foi de 70 Km no estradão do Pulador fazendo a volta de São Manoel. Os ciclistas saíram do trevo de baixo, às 07h30mim. Durante todo o percurso havia um carro de apoio, com hidratação. Após 30 Km de passeio houve pausa para o café da manhã, e depois eles completaram a volta.  

Durante o passeio os ciclista cruzaram um dos mais importantes símbolos do Pantanal Sul-Mato-Grossense, a Comitiva Boiadeira. No entanto, tiveram que enfrentar muita lama e várias vazantes da estrada, aumentando ainda mais o desafio.

O atual presidente da AAAC, Márcio Bonaldi, disse que mais encontros como este devem acontecer. “Parabenizo toda a Associação pelo evento. Tanto no trecho São Manoel, como outros em trilhas ou estradão, serão realizados passeios e treinos durante todo o ano de 2019. Estão todos convidados a participar”, destacou.

 

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