Grupo de Mães completa 2 anos com comemorações em Aquidauana

Está programada para esta terça-feira, 7 de maio, uma missa solene de Ação de Graças em comemoração a dois anos de atuação do grupo de mães da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Aquidauana.

Intitulado "Mães que oram pelos filhos", o grupo se reúne semanalmente, às terças-feiras, na Igreja Matriz. Rezam o terço e compartilham muitas experiências.

A programação de hoje acontecerá às 19 horas e as mães organizadoras pedem a todos que levem fraldas, roupas ou leite para serem entregues durante o ofertório na celebração.