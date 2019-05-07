Grupo de Mães completa 2 anos com comemorações em Aquidauana

Experiências
Está programada para esta terça-feira, 7 de maio, uma missa solene de Ação de Graças em comemoração a dois anos de atuação do grupo de mães da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Aquidauana.
Intitulado "Mães que oram pelos filhos", o grupo se reúne semanalmente, às terças-feiras, na Igreja Matriz. Rezam o terço e compartilham muitas experiências.
A programação de hoje acontecerá às 19 horas e as mães organizadoras pedem a todos que levem fraldas, roupas ou leite para serem entregues durante o ofertório na celebração.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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