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A poucos minutos da Mega-Sena, moradores de Aquidauana enfrentam fila em lotérica

Prêmio está acumulado em R$ 170 milhões, o 5° maior da história dos concursos regulares

Thailla Torres

Publicado em 08/05/2019 às 18:37

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Acumulada há 13 sorteios, a Mega-Sena vai sortear R$ 170 milhões nesta quarta-feira (8), o 5ª maior prêmio da história do concurso. Em Aquidauana, apostadores estão confiantes e enfrentaram longa fila nesta tarde para garantir o jogo.

Aquidauanenses acreditam que serão os novos sortudos e tem gente com planos de ajudar a família e os amigos. O médico cubano Carlos Fernandes estava entusiasmado na fila. “Eu nasci para ajudar a população do mundo todo, se eu ganhar vou fazer doações para a saúde. Quero muito ajudar minha família”.

Há 20 anos, Paulo Henrique Martins, faz o mesmo jogo e está confiante na nova fezinha. “Não dá para perder a esperança quando seu maior desejo é ajudar a família e os amigos”.

Sorteio - O sorteio da Mega-sena acontece nesta quarta-feira (8), a partir das 19 horas no horário de Mato Grosso do Sul, no espaço loterias Caixa do Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. O prêmio de R$ 170 milhões é o 5º maior se considerados jogos regulares e descartados concursos da Mega da Virada.

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