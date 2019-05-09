Aquidauana é representada na 2ª Feira do Empreendedor Deficiente de MS

Ontem (7), o município de Aquidauana marcou presença na 2ª Feira do Empreendedor Deficiente de MS, promovida no saguão do Fórum de Campo Grande, reunindo vários representantes de diversas cidades do Estado.

O evento tem como objetivo abrir um espaço de divulgação e comercialização dos produtos da agricultura familiar e agronegócios produzidos por empreendedores deficientes em Mato Grosso do Sul.

O artesão e massoterapeuta Lourival da Silva Santos, juntamente com o engenheiro agrônomo Gilmar Coutinho e Maria Luciene Brito, todos da Casa do Artesão de Aquidauana, estiveram representando o município na feira, apresentando "Delícias de Aquidauana - Projeto Bocaiuva", onde expuseram e comercializaram diversos produtos derivados desse saboroso fruto do cerrado.

Em Aquidauana, o projeto Bocaiuva é coordenado por Lourival Santos, com apoio da equipe da Casa do Artesão e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, envolvendo mais aproximadamente 20 pessoas que trabalham na coleta dos frutos e outras 08 pessoas na produção dos alimentos com a bocaiuva. Com a participação na feira, o projeto de Aquidauana ganha repercussão nacional, uma vez que o evento tem divulgação ampla pela organização.