Beto Pereira ouve demandas e diz estar à disposição da população de Aquidauana

Durante agenda em Aquidauana nesta sexta-feira, o deputado federal Beto Pereira entregou investimentos, ouviu demandas do prefeito Odilon Ribeiro, secretários e de vereadores e afirmou estar à disposição para ajudar a resolver os problemas, a fim de melhorar a qualidade de vida da população de Aquidauana.

“Nosso mandato foi outorgado pela população de Aquidauana, que tem chancela e nos dá o respaldo que nós queremos e precisamos paras atendermos as demandas desta região; estou à disposição”, fez questão de enfatizar.

Ele também destacou o trabalho do prefeito Odilon, da vice-prefeita Selma Suleiman, e dos vereadores. “A classe política tem por obrigação reivindicar o melhor para sua cidade, pois são demandas importantes que melhoram a vida do cidadão. Nosso trabalho lá em Brasília fica legitimado por estas importantes ações. O prefeito e os vereadores são os agentes mais próximos do povo, capazes de entender o que as pessoas precisam e trazer isso para nós”, ressaltou.

Conforme já noticiado pelo O Pantaneiro, Beto Pereira cumpriu agenda na manhã desta sexta-feira, para entrega de uniformes da Rede Municipal, entrega de um ônibus escolar e uma máquina mini carregadeira Volvo. Além disso, também participa da entrega dos títulos definitivos dos lotes para os moradores da vila São Francisco.

Durante reunião no gabinete do prefeito, recebeu as demandas de recursos e projetos para o município, dentre eles: viabilização de mais repasse ao Hospital Regional Dr. Estácio Muniz; estruturação do Parque Municipal da Lagoa Comprida; reforma do Mercadão Municipal; reforma e ampliação do Museu de Arte Pantaneira.

Na oportunidade, o prefeito Odilon Ribeiro agradeceu ao empenho do deputado Beto Pereira ao auxiliar na liberação do recurso do Ministério do Desenvolvimento Regional, no valor de R$ 1,2 milhão, que será utilizado para pavimentação e drenagem das ruas ao entorno do campus II da UFMS, que já está aprovado e em fase de licitação.

Com informações de Francis Leone