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Aquidauana

Deputados chegam escoltados por reza kaiowá para 3º dia da Assembleia Terena

Parlamentares de MS e outros estados participaram ao longo do dia de discussões sobre questões indígenas

Thailla Torres

Publicado em 10/05/2019 às 17:37

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Foi com oração e escolta de rezadores e remadores guarani-kaiowá que deputados foram recebidos na aldeia Ipegue, em Aquidauana, nesta sexta-feira (dia 10), para o terceiro dia da 13ª Assembleia Terena. Danças tradicionais terena também deram boas-vindas às autoridades.

 

A visita deles inclui ao longo do dia discussão de saúde e educação, além da mesa-redonda sobre participação indígena na política e a construção de uma agenda de resistência. De Mato Grosso do Sul, estão Pedro Kemp (PT), deputado estadual, e Dagoberto Nogueira (PDT), deputado federal.

Estão também os deputados Áurea Carolina (MG) e Edmilson Rodrigues (PA), ambos do PSOL, e a primeira mulher indígena deputada federal, Joênia Wapichana (RR), da Rede.

Em cada lado da quadra de esporte, uma linha foi formada com homens terena que dançaram, formando uma espécie de passarela. No meio de cada parlamentar, havia um indígena que fazia a escolta.

Pedro Kemp aponta o desmonte das ações, até então, voltadas para os indígenas. “Vejo que hoje temos um governo anti-indígena, que logo no início, na reforma administrativa, tirou a demarcação de terras da Funai e colocou na Agricultura, controlada pelo agronegócio. Sabemos que existem conflitos agrários em todo o Brasil, o presidente desprestigiou o movimento indígena e esvaziou a Funai”.

Reforça o posicionamento o deputado Dagoberto Nogueira. Para o parlamentar, o momento é delicado diante do “pouco interesse” que o governo tem nesta população. “Conseguimos devolver a demarcação de terras para o Ministério da Justiça, temos que defender outros interesses, mas sem prejuízo das causas indígenas”.

A avaliação também de “grande perda”, em vista do crescimento das bancadas de direita, que se organizaram “mais que a esquerda”.

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