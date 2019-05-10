Em junho, “Encontro de Relíquias de Aquidauana” promete ser o maior evento cultural do segmento no MS

Aquidauana
Evento será realizado nos dias 7, 8 e 9 de junho; A entrada é gratuita
Em sua 5ª edição, o “Encontro de Relíquias de Aquidauana” reúne os apaixonados por carros e objetos antigos. Com estrutura surpreendente, as atrações culturais e shows completam a programação na Avenida Pantaneta , palco da festa prevista que será realizada nos dias 7, 8 e 9 de junho.
Serão três dias do evento mais aguardado do segmento em Mato Grosso do Sul com muito blues e rock n’ roll. A expectativa é receber 25 mil pessoas, além de fortalecer a paixão por veículos antigos, estilizados e miniaturas, estreitando ainda mais o clima de amizade, confraternização e diversão entre as famílias.
Com apoio do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Aquidauana, o evento já se tornou ícone no calendário de eventos de MS.
Participantes regionais e de diversos locais do Brasil já contam os dias para essa grande festa. Além de exposições, o Encontro de Relíquias de Aquidauana conta com diversas opões gastronômicas, shows musicais, tendas culturais, literatura e esporte.
Artistas consagrados da Capital, de Aquidauana, Anastácio e de outros Estados marcam presença no palco principal do encontro: Confira a programação e participe!
Todos os dias
- Comércio de Pulga e antiguidades;
- Tenda Cultural;
- Desafio de Stunt e Welling;
- Parque gratuito para crianças da Fundesporte, com pula pula, tobogã e futebol de sabão;
- Apresentações culturais;
- Praça de Alimentação com Food Trucks;
Apresentações culturais:
Dia 7 de junho (sexta-feira)
- 18h – Old Rock;
- Showa;
Dia 8 de junho (sábado)
- 8h - Carreata;
- Feira e atrações durante todo o dia;
- 14h - Abertura de show com a banda Old Rock;
- Tenda Cultural
- Boss Tones;
- Painkiller;
- Mané Coxinha e os Cabeça Oca;
Dia 9 de junho (domingo)
- Show
- Old Rock;
- Alisson Ferreira
- Final do desafio Stunt e
Solidariedade ao "Cri-Cri"
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Eventos climáticos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS