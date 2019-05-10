Sexta-feira com previsão de chuva e trovoadas isoladas em Aquidauana e região

Tempo
A sexta-feira chega com previsão de chuva para Aquidauana, Anastácio e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de tempo claro a parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
A mínima será de 25°C e a máxima de 35°C. No entanto, o final de semana deve ser de tempo encoberto no sábado e no domingo, sem possibilidade de chuva. Até na próxima terça-feira, o tempo será de sol entre nuvens, com mínima de 19°C e máxima de 26°C.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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