Sexta-feira com previsão de chuva e trovoadas isoladas em Aquidauana e região

A sexta-feira chega com previsão de chuva para Aquidauana, Anastácio e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de tempo claro a parcialmente nublado, passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

A mínima será de 25°C e a máxima de 35°C. No entanto, o final de semana deve ser de tempo encoberto no sábado e no domingo, sem possibilidade de chuva. Até na próxima terça-feira, o tempo será de sol entre nuvens, com mínima de 19°C e máxima de 26°C.