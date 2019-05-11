Homem é preso em Aquidauana após furtar engradados de cerveja e refrigerante

Aquidauana
Conforme a polícia militar, a equipe foi acionada por uma ligação anônima
Um homem de 37 anos foi preso nesta sexta-feira após engradado cerveja e refrigerantes em um bar de Aquidauana.
Conforme a polícia militar, a equipe foi acionada por uma ligação anônima que informou que homem estava cuidando o estabelecimento. Ao chegar no local, a polícia encontrou alguns objetos escondidos no mato do lado de fora.
A polícia ainda notou que o portão estava danificado após ter sido arrombado, nesse instante o suspeito correu para outro cômodo do bar, mas foi capturado pela equipe policial.
O caixa também estava revirado, mas não foi encontrado nenhuma quantia em dinheiro. A dona do bar foi localizada e o homem foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia.
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