Homem é preso em Aquidauana após furtar engradados de cerveja e refrigerante

Um homem de 37 anos foi preso nesta sexta-feira após engradado cerveja e refrigerantes em um bar de Aquidauana.

Conforme a polícia militar, a equipe foi acionada por uma ligação anônima que informou que homem estava cuidando o estabelecimento. Ao chegar no local, a polícia encontrou alguns objetos escondidos no mato do lado de fora.

A polícia ainda notou que o portão estava danificado após ter sido arrombado, nesse instante o suspeito correu para outro cômodo do bar, mas foi capturado pela equipe policial.

O caixa também estava revirado, mas não foi encontrado nenhuma quantia em dinheiro. A dona do bar foi localizada e o homem foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia.