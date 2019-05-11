Sábado começa com céu nublado em Aquidauana e sem previsão de chuva

Clima
A previsão mínima para este sábado é de 17 °C e a máxima pode chegar aos 30°C.
Céu nublado marca o início deste sábado Aquidauana. No período da tarde, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o céu continuará parcialmente nublado.
A previsão mínima para este sábado é de 17 °C e a máxima pode chegar aos 30°C.
Matéria editada às 7h43 para correção de informações
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Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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