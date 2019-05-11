Sábado começa com céu nublado em Aquidauana e sem previsão de chuva

Céu nublado marca o início deste sábado Aquidauana. No período da tarde, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o céu continuará parcialmente nublado.

A previsão mínima para este sábado é de 17 °C e a máxima pode chegar aos 30°C.

Matéria editada às 7h43 para correção de informações