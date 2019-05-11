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Sábado do Churrasco dos Supermercados Princesa tem mais de 40 itens em oferta

Ofertas vão desde os cortes nobres a cervejinha gelada

Thailla Torres

Publicado em 11/05/2019 às 07:00

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Para a Rede de Supermercados Princesa sábado é sinônimo de churrasco com a família ou amigos. Para isso, o “Sábado do Churrasco” da rede traz quase 60 itens em oferta. Entre eles estão cortes nobres e aquela cervejinha que não pode faltar. Confira:

 

DESCRIÇÃO UNITÁRIO
ALFACE HIDROFUTURA UNIDADE R$ 2,49
ABACAXI UNIDADE R$ 3,79
APRESUNTADO BRUSTER KG R$ 7,99
AZEITONA DONANA C/CAROÇO C/170GR R$ 2,29
ACEM KG R$ 16,99
BACON MANTA SADIA KG R$ 19,90
CAPA COXÃO MOLE KG  R$ 17,90
CAPA DE FILÉ FRIBOI KG R$ 16,80
CARNE SUÍNA KG R$ 9,99
CARVÃO ACÁCIA 4KG R$ 9,90
CERVEJA NOVA SCHIN 350ML R$ 1,79
CERVEJA DEVASSA 269ML R$ 1,89
COSTELA MINGUINHA KG  R$ 9,99
COSTELA RIPA KG  R$ 9,90
COXA E SOBRECOXA FRANGO COPACOL KG R$ 6,99
COXA E SOBRECOXA TEMP.1KG COPACOL  R$ 10,49
COXAO DURO KG R$ 17,99
COXAO MOLE KG R$ 19,49
COXINHA DA ASA COPACOL KG  R$ 9,99
FAROFA PRONTA ZAELI 500GR TODAS R$ 3,99
FRALDINHA BOVINA KG R$ 11,49
LARANJA KG R$ 1,39
LEITE ELEGÊ INT/DESN/SEMI 1LT R$ 2,99
LEITE NINHO LATA 400GR R$ 11,79
LINGÜIÇA CALABRESA ESTRELA KG R$ 9,90
LINGÜIÇA MIXTA PERDIGÃO KG R$ 12,49
LINGÜIÇA SUÍNA AURORA KG R$ 12,49
LINGÜIÇA FRANGO COPACOL 600GR TODAS  R$ 7,99
MOLHO TOMATE DONANA TRAD/MAJER  340GR R$ 0,99
MUSSARELA STA ROSA KG R$ 22,49
MUSSARELA MANA KG R$ 19,90
MAIONESE FUGINI SACHE 200GR R$ 0,99
MAIONESE HELMANNS REGULAR 500GR R$ 5,79
MANDIOCA CONGELADA MARIA MARIA 1KG R$ 4,99
MASSA TAPIOCA ZAELI KG R$ 6,99
MARGARINA DELICIA 500GR R$ 3,99
MIOLO DA PALETA KG R$ 16,49
MUSCULO KG R$ 13,99
OLEO MISTO SOJA STA ISABEL 500ML R$ 6,99
PATINHO KG R$ 18,80
PAPEL HIGIÊNICO NEVE LV12 PG11 TODOS R$ 14,99
PAPEL HIGIÊNICO SULLEG LV12  PG11 R$ 10,99
PETISCO FRANGO COPACOL TEMPERADO 1KG R$ 10,59
PONTA DE AGULHA KG R$ 13,99
PONTA DE PALETA KG R$ 13,99
PONTA DE COSTELA KG R$ 16,99
PONTA PEITO BOVINO KG R$ 15,49
PONTA PEITO NATURA FRI KG  R$ 14,99
REFRESCO PÓ TANG 25 GR R$ 0,79
REFRIG.COCA COLA 2LTS R$ 5,89
REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS R$ 3,49
REFRIG.SIMBA SABORES 2LTS R$ 2,99
REQUEIJÃO CREMOSO ELEGE 200GR R$ 3,99
SABONETE DAVENE LA FLORE 180GR R$ 2,99
SORVETE DALE 2LTS SABORES R$ 13,49
SUCO DEL VALLE 1LT TODOS R$ 4,99
SUCO UVA ALIANÇA 1,5 R$ 10,99
   

 

 

 

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