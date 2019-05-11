Sábado do Churrasco dos Supermercados Princesa tem mais de 40 itens em oferta

Promoção
Ofertas vão desde os cortes nobres a cervejinha gelada
Para a Rede de Supermercados Princesa sábado é sinônimo de churrasco com a família ou amigos. Para isso, o “Sábado do Churrasco” da rede traz quase 60 itens em oferta. Entre eles estão cortes nobres e aquela cervejinha que não pode faltar. Confira:
|DESCRIÇÃO
|UNITÁRIO
|ALFACE HIDROFUTURA UNIDADE
|R$ 2,49
|ABACAXI UNIDADE
|R$ 3,79
|APRESUNTADO BRUSTER KG
|R$ 7,99
|AZEITONA DONANA C/CAROÇO C/170GR
|R$ 2,29
|ACEM KG
|R$ 16,99
|BACON MANTA SADIA KG
|R$ 19,90
|CAPA COXÃO MOLE KG
|R$ 17,90
|CAPA DE FILÉ FRIBOI KG
|R$ 16,80
|CARNE SUÍNA KG
|R$ 9,99
|CARVÃO ACÁCIA 4KG
|R$ 9,90
|CERVEJA NOVA SCHIN 350ML
|R$ 1,79
|CERVEJA DEVASSA 269ML
|R$ 1,89
|COSTELA MINGUINHA KG
|R$ 9,99
|COSTELA RIPA KG
|R$ 9,90
|COXA E SOBRECOXA FRANGO COPACOL KG
|R$ 6,99
|COXA E SOBRECOXA TEMP.1KG COPACOL
|R$ 10,49
|COXAO DURO KG
|R$ 17,99
|COXAO MOLE KG
|R$ 19,49
|COXINHA DA ASA COPACOL KG
|R$ 9,99
|FAROFA PRONTA ZAELI 500GR TODAS
|R$ 3,99
|FRALDINHA BOVINA KG
|R$ 11,49
|LARANJA KG
|R$ 1,39
|LEITE ELEGÊ INT/DESN/SEMI 1LT
|R$ 2,99
|LEITE NINHO LATA 400GR
|R$ 11,79
|LINGÜIÇA CALABRESA ESTRELA KG
|R$ 9,90
|LINGÜIÇA MIXTA PERDIGÃO KG
|R$ 12,49
|LINGÜIÇA SUÍNA AURORA KG
|R$ 12,49
|LINGÜIÇA FRANGO COPACOL 600GR TODAS
|R$ 7,99
|MOLHO TOMATE DONANA TRAD/MAJER 340GR
|R$ 0,99
|MUSSARELA STA ROSA KG
|R$ 22,49
|MUSSARELA MANA KG
|R$ 19,90
|MAIONESE FUGINI SACHE 200GR
|R$ 0,99
|MAIONESE HELMANNS REGULAR 500GR
|R$ 5,79
|MANDIOCA CONGELADA MARIA MARIA 1KG
|R$ 4,99
|MASSA TAPIOCA ZAELI KG
|R$ 6,99
|MARGARINA DELICIA 500GR
|R$ 3,99
|MIOLO DA PALETA KG
|R$ 16,49
|MUSCULO KG
|R$ 13,99
|OLEO MISTO SOJA STA ISABEL 500ML
|R$ 6,99
|PATINHO KG
|R$ 18,80
|PAPEL HIGIÊNICO NEVE LV12 PG11 TODOS
|R$ 14,99
|PAPEL HIGIÊNICO SULLEG LV12 PG11
|R$ 10,99
|PETISCO FRANGO COPACOL TEMPERADO 1KG
|R$ 10,59
|PONTA DE AGULHA KG
|R$ 13,99
|PONTA DE PALETA KG
|R$ 13,99
|PONTA DE COSTELA KG
|R$ 16,99
|PONTA PEITO BOVINO KG
|R$ 15,49
|PONTA PEITO NATURA FRI KG
|R$ 14,99
|REFRESCO PÓ TANG 25 GR
|R$ 0,79
|REFRIG.COCA COLA 2LTS
|R$ 5,89
|REFRIG.FUNADA SABORES 2LTS
|R$ 3,49
|REFRIG.SIMBA SABORES 2LTS
|R$ 2,99
|REQUEIJÃO CREMOSO ELEGE 200GR
|R$ 3,99
|SABONETE DAVENE LA FLORE 180GR
|R$ 2,99
|SORVETE DALE 2LTS SABORES
|R$ 13,49
|SUCO DEL VALLE 1LT TODOS
|R$ 4,99
|SUCO UVA ALIANÇA 1,5
|R$ 10,99
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS