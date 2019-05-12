Ao espantar abelhas com fogo, homem inicia incêndio no quarto de motel em Aquidauana

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado na tarde de ontem para conter incêndio no quarto de motel localizado na região do bairro Santa Terezinha.

O fogo teve início enquanto o proprietário do estabelecimento tentava espantar abelhas no local. Ninguém se feriu e, conforme apurado, os prejuízos não foram grandes.

Segundo os bombeiros, o proprietário disse que tentava colocar fogo em uma “cachopa” de marimbondo, quando a espuma amarrada no pedaço de madeira, que continha a chama, caiu no vão do quarto, atingindo colchões armazenados.