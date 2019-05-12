Ao espantar abelhas com fogo, homem inicia incêndio no quarto de motel em Aquidauana

Aquidauana
Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas sem maiores prejuízos
O Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado na tarde de ontem para conter incêndio no quarto de motel localizado na região do bairro Santa Terezinha.
O fogo teve início enquanto o proprietário do estabelecimento tentava espantar abelhas no local. Ninguém se feriu e, conforme apurado, os prejuízos não foram grandes.
Segundo os bombeiros, o proprietário disse que tentava colocar fogo em uma “cachopa” de marimbondo, quando a espuma amarrada no pedaço de madeira, que continha a chama, caiu no vão do quarto, atingindo colchões armazenados.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS