Através de curso gratuito, posto de saúde de Aquidauana ganha novo paisagismo

Com objetivo de ajudar pacientes da Vila Pinheiro a melhorar a autoestima e oportunizar uma nova profissão, a Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Saúde/Academia da Saúde em parceria com o SENAR promoveu o curso de paisagismo.

O curso foi ministrado por instrutor da instituição e coordenado pela educadora física Adriely e o local escolhido para as aulas práticas de paisagismo e que ganhou um novo visual foi o pátio da ESF Vila Pinheiro.

Já foram levantadas outras demandas de cursos e, nos próximos meses, a Secretaria Municipal de Saúde estará realizando novos cursos nas ESFs.