Através de curso gratuito, posto de saúde de Aquidauana ganha novo paisagismo

Aquidauana
Nos próximos meses serão realizados novos cursos
Com objetivo de ajudar pacientes da Vila Pinheiro a melhorar a autoestima e oportunizar uma nova profissão, a Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Saúde/Academia da Saúde em parceria com o SENAR promoveu o curso de paisagismo.
O curso foi ministrado por instrutor da instituição e coordenado pela educadora física Adriely e o local escolhido para as aulas práticas de paisagismo e que ganhou um novo visual foi o pátio da ESF Vila Pinheiro.
Já foram levantadas outras demandas de cursos e, nos próximos meses, a Secretaria Municipal de Saúde estará realizando novos cursos nas ESFs.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS