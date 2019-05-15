Beto Pereira pede ao Ministério da Saúde mais recursos para o hospital de Aquidauana

O ministro Mandetta se comprometeu com o parlamentar em atender o pleito. “Vamos levantar a situação do município e fazer todos os esforços para adequar o valor do repasse ao número de atendimentos efetivamente prestados”, disse.

Após a divulgação de reportagem do jornal O Pantaneiro sobre as dificuldades financeiras do HR de Aquidauana, o deputado Beto Pereira (PSDB) e o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, participaram de audiência com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A reunião aconteceu nesta quarta-feira (15). O prefeito apresentou os números de atendimentos do Hospital Regional Doutor Estácio Muniz a fim de solicitar o aumento de recursos a serem repassados para atenção especializada.

Cidade polo em saúde

Hoje, Aquidauana já atende pacientes de Jardim, Anastácio, Guia Lopes da Laguna, Bodoquena e Dois Irmãos do Buriti. “Realizamos muito mais procedimentos de pacientes de outros municípios, que os acordados. Às vezes, realizamos 30 partos por mês e recebemos o valor equivalente a três”, explicou o prefeito Odilon.

Aumento de recursos

Beto Pereira também participou, junto com o prefeito, de uma reunião técnica com a diretora do Departamento de Regulação e Avaliação de Sistemas do Ministério da Saúde, Cleusa Bernardo. Na reunião, a diretora se comprometeu em verificar o número atualizado no sistema da Pasta, que registra os procedimentos realizados e tomará as providências para aumentar o teto de recursos. Cleuza Bernardo indicou também a possibilidade de novos valores.

“Aquidauana faz o atendimento a saúde indígena, mas não está habilitada para receber os valores referentes a esta finalidade. A habilitação pode significar um repasse de mais de R$ 150 mil por ano”, afirmou Cleuza.

“Vamos fazer todos os esforços para que Aquidauana receba recursos adequados para o atendimento em saúde. Aquidauana se esforça para atender bem os pacientes da cidade e de municípios vizinhos. Essa correção é justa e é um recurso que pode salvar muitas vidas”, finalizou Beto Pereira.