Corpo de Bombeiros de Aquidauana recebe materiais e equipamentos através de TAC

Reforço
A equipe recebeu na manhã desta quarta-feira instrução para o uso dos novos materiais.
Utilizando de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC o efetivo operacional do 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Aquidauana adquiriu novos materiais e equipamentos para atendimento à comunidade.
Foi adquirido um compressor de ar comprimido, lanternas para uso em ambiente de gás, estabilizadores para veículos, mantas para ferragens e proteções para vítimas, capacetes, coletes, cordas e nadadeiras para salvamento aquático e material para captura de animais silvestres.
A equipe recebeu na manhã desta quarta-feira instrução para o uso do compressor de ar comprimido.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS