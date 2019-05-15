Corpo de Bombeiros de Aquidauana recebe materiais e equipamentos através de TAC

Utilizando de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC o efetivo operacional do 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Aquidauana adquiriu novos materiais e equipamentos para atendimento à comunidade.

Foi adquirido um compressor de ar comprimido, lanternas para uso em ambiente de gás, estabilizadores para veículos, mantas para ferragens e proteções para vítimas, capacetes, coletes, cordas e nadadeiras para salvamento aquático e material para captura de animais silvestres.

A equipe recebeu na manhã desta quarta-feira instrução para o uso do compressor de ar comprimido.