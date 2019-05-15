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Em Aquidauana, começa arrecadações para Campanha do Agasalho 2019

As doações podem ser feitas até o dia 23 de maio na Prefeitura e instituições parceiras; confira.

Thailla Torres

Publicado em 15/05/2019 às 15:42

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A partir de hoje, 15 de maio, a Prefeitura de Aquidauana e todas as suas secretarias municipais e instituições parceiras começam a receber as doações da comunidade para a Campanha do Agasalho 2019.

Onde houver um cartaz oficial de identificação com a mensagem: Campanha do Agasalho: aqueça um coração, faça uma doação”, significa que aquele local é parceiro e ali pode ser feita a doação de agasalhos e cobertores.

A previsão é recolher as doações nos pontos de arrecadação no dia 23 de maio, em seguida fazer a triagem para excluir agasalhos ou cobertores em péssimas condições de uso e, ainda, na mesma semana, realizar as primeiras entregas aos moradores em situação de rua e famílias mais necessitadas.

São parceiros e pontos de arrecadação da Campanha do Agasalho em Aquidauana as seguintes instituições:  Rotary Club,  Rotaract, IFMS, Ministério Público, Associação Comercial e Empresarial de Aquidauana/ACEA, Polícia Civil, Associação ABIMC, UFMS/CPAq, Rádio FM Pantanal 87.9, PetAgro/UEMS, 9°BECmb, 7° Batalhão da Polícia Militar, Site Portal de Aquidauana, Conselho de Pastores de Aquidauana, Câmara Municipal de Aquidauana, 1° Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, Paróquia Imaculada Conceição, Banco do Brasil e Fórum da Comarca de Aquidauana.

A campanha do agasalho é promovida pela prefeitura, sob coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social e apoio das demais secretarias. No próximo dia 22 de maio, estipulado como o “Dia do Agasalho”, a prefeitura e seus parceiros promoverão uma grande mobilização pública na cidade, escolas, igrejas e comércio, para arrecadação de agasalhos e cobertores. 

A Prefeitura de Aquidauana por meio da SAS já adquiriu cerca de 3 mil cobertores, mas ainda se faz necessária a contribuição da comunidade nas doações de agasalhos e mais cobertores para atender as famílias em situação de vulnerabilidade social, tanto na cidade, como nas aldeias e distritos. 

Mais informações sobre a campanha do agasalho podem ser obtidas diretamente na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua Honório Simões Pires, Vila Cidade Nova, telefone: 67 – 3241-1400.

 

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