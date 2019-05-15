Sem previsão de chuva, temperaturas diminuem nesta quarta-feira em Aquidauana e região

A quarta-feira será de temperaturas mais baixas em Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuva, no entanto, a mínima será de 15°C e a máxima de 22°C, mas com tendência de diminuição.

Porém, a partir de quinta-feira as temperaturas voltam a subir e ficam entre 15°C e 30°C. De sexta-feira até domingo, a mínima será de 20°C e a máxima de 32°C. Nestes dias, o tempo será de sol entre nuvens e não há previsão de chuva no período.