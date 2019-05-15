Sem previsão de chuva, temperaturas diminuem nesta quarta-feira em Aquidauana e região

Tempo
A quarta-feira será de temperaturas mais baixas em Aquidauana e região. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuva, no entanto, a mínima será de 15°C e a máxima de 22°C, mas com tendência de diminuição.
Porém, a partir de quinta-feira as temperaturas voltam a subir e ficam entre 15°C e 30°C. De sexta-feira até domingo, a mínima será de 20°C e a máxima de 32°C. Nestes dias, o tempo será de sol entre nuvens e não há previsão de chuva no período.
Solidariedade ao "Cri-Cri"
Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana
Eventos climáticos
Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS