Atletas de Aquidauana fazem bonito e vão ao pódio em campeonato de canoagem

No último sábado, dia 11 de maio, aconteceu na cidade de Bodoquena a Segunda Etapa do Campeonato Sul Mato Grossense de Canoagem. O evento fez parte das festividades em comemoração ao 39º aniversário da cidade e contou com domínio de competidores de Aquidauana.

A prova aconteceu no Balneário Cachoeiras Serra da Bodoquena, e contou com a presença de 48 atletas que tiveram que percorrer um circuito oval de 3 km nas águas cristalinas do Rio Betione.

“O Campeonato ainda está no ínicio, mas já podemos ver que promete ser emocionante até o fim. Nesta etapa, um exemplo claro disso foi que houve disputas por posições até as últimas remadas em diversa categorias", analisa Rafael Girotto, Presidente da Federação de Canoagem.

Ao todo houve disputa em nove categorias entre Masculino, Feminino, Masters e Iniciantes. Na categoria Iniciante a cidade de Aquidauana, representada pelos alunos da Escolinha de Canoagem, dominaram o pódio e levaram os três primeiros lugares. Este é um projeto da Federação de Canoagem de Aquidauana através do seu presidente, o aquidauanense Rafael Girotto em parceria com a Prefeitura Municipal e a Fundesporte, e acontece no parque da Lagoa Comprida.

Nas categorias de naipe Feminino, as Campo-Grandenses dominaram o pódio, já nas categorias de naipe masculino a disputa está franca entre Bonito, Aquidauana e Campo Grande. A etapa foi uma realização da Federação de Canoagem de MS, Prefeitura Municipal de Bodoquena, Fundesporte, e teve o apoio da Sanesul, Futuro Importados, Canibal Suplementos e Hotel e Balneário Cachoeiras Serra da Bodoquena.

Segue os Resultados:

Turismo

1- Cristiano Quevedo - Aquidauana

2- Joaquim Grabriel - Aquidauana

3- Marcos Melo - Aquidauana

Feminino Open

1- Barbara Marinho - CG

2- Luiza Cavallieri - Aquidauana

3- Nicole Keppke - CG

Feminino Master

1- Aneara Diniz - CG

2- Carmem Lucia - CG

3- Fabiola Mendes - CG

Masculino Master +40

1- Flavio Reverdito - Bonito

2- Epifânio Oliveira - Anastacio

3- Edmilson Balbuena - Aquidauana

Super Master +50

1- Silvio Rosa - Bonito

2- Wilson Hiroshi- CG

3- Cipriano Martins - Aquidauana

K1 Olimpico

1- Julian Segovia - CG

2- Roberto Giovani - Bonito

3- Adierlon Maidana - CG

Sênior

1- Daniel Hayashi - CG

2- Wanderley Silva - Aquidauana

3- Gustavo Figueiró - CG

Júnior

1- Edgar Balbuena - Aquidauana

2- Julian Segovia - CG

3- Guilherme Marcos - Anástacio

Iniciante

1- Gabriel Figueiredo - Aquidauana

2- Matheus Miranda - Aquidauana

3- Afonso Miranda - Aquidauana