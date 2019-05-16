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Clube dos Médicos

Colecionadora aquidauanense expões peças de arte no Clube dos Médicos

Yara Penteado é autoridade no assunto

Renan Nucci

Publicado em 16/05/2019 às 08:38

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A aquidauanense Yara Penteado, especialista e amante das artes plásticas, colocou parte de seu acervo à venda aos interessados, durante coquetel da exposição oferecido nesta quarta-feira (15), no Clube dos Médicos de Aquidauana.

As telas e demais objetos vintage que fazem parte da coleção da curadora ainda ficarão expostos hoje e amanhã, no mesmo local. "Foi uma experência muito boa e vamos transformar, se Deus Quiser, este espaço num local alternativo para a arte em Aquidauana. A comunidade esta carente disso desde que muitas atividades deixaram de existir. Esperamos contribuir para que com isso, a arte ganhe um novo alento, porque o setor da cultura é muito importante", disse a artista sobre o primeiro dia.

Amor à arte - Yara Penteado é reconhecida em todo estado pelo movimento cultural, haja vista seu histórico de trabalho junto a nomes consagrados no cenário das artes e literatura, como Idara Ducan, uma das idealizadoras dos festivais de Música do Mercosul assim como os festivais de Arte e Cultura Latino-Americana em Corumbá (embrião do que viria ser o atual Festival América do Sul).

Yara também atuou ao lado da icônica Maria da Glória Sá Rosa, expoente da literatura sul-mato-grossense, primeira diretora-presidente da Fundação de Cultura de MS, pasta criada em 1979. A aquidauanense estudou o antigo ginásio e científico como interna no Colégio Auxiliadora, no Rio de Janeiro. Após o fim dessa etapa, Yara retornou a Aquidauana e cursou Letras na UFMS (CPAQ).

 

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