Obras em Aquidauana são prioridades da Secretaria de Infraestrutura

Dando continuidade ao trabalho sistemático de melhoria da trafegabilidade nas vias de acesso aos principais corredores de produção do Estado, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso do Sul (Seinfra), tem priorizado a recuperação e pavimentação das rodovias estaduais, construção de pontes de concreto e conclusão de obras firmadas em parceria com as prefeituras.

A informação foi dada pelo vice-governador e secretário de Estado de Infraestrutura, Murilo Zauith, que destacou o trabalho de mapeamento de rodovias estratégicas efetuado pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) para pavimentação, manutenção e cascalhamento.

“O produtor precisa que o Estado seja seu parceiro para que ele tenha estradas para escoar sua produção. E é justamente este trabalho que estamos fazendo com algumas frentes de fronteiras agrícolas – não somente mantendo-as em boas condições de tráfego, mas com projetos de asfaltamento e de substituição de pontes de madeira por concreto”, destaca Zauith.

Além de facilitar o escoamento da produção, as benfeitorias também agilizam e conferem mais segurança ao transporte escolar intermunicipal. Segundo a Agesul, atualmente, dos 145 contratos em fase de execução, 16 se referem à obras de implantação e pavimentação de estradas, 34 são de obras para manutenção de estradas de cascalho e pontes de madeira e quatro contratos são de construção de pontes de concreto.

Dentre as obras de pavimentação asfáltica em andamento destaca-se a MS-258, em Sidrolândia, a MS-450, em Dois Irmãos do Buriti e Aquidauana – trecho Palmeiras, Piraputanga e Camisão, classificada como Estrada Ecológica – e o acesso à cooperativa ADM em Maracaju, além da pavimentação, manutenção e cascalhamento de importantes rodovias de acesso à região pantaneira (MS-184 e MS-228).

“Estamos repetindo a forma como o Reinaldo conduziu seu primeiro mandato, trabalhando em parceria com as prefeituras e com a presença do Estado em cada obra do interior. Este ano pretendemos honrar os compromissos feitos, as obras que foram iniciadas e as que ainda não se iniciaram mas que foram prometidas aos prefeitos e demais representantes do município. Este será um ano para se pôr a casa em ordem”, concluiu o secretário de Infraestutura lembrando que a conclusão do Aquário do Pantanal também é uma prioridade da pasta.

Legado

No mandato anterior, o governo do Estado pavimentou e restaurou mais de 890 km de rodovias (totalizando R$ 1,5 bilhão em recursos), entregou 68 pontes de concreto e cascalhou mais de 4,6 mil quilômetros de rodovias, com destaque para a rota da produção e do turismo, interligando as regiões Sudoeste (Jardim. Bonito e Porto Murtinho), Oeste (Aquidauana, Miranda e Corumbá) e Norte (Rio Negro, São Gabriel do Oeste, Rio Verde e Coxim).