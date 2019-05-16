Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 13:00

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

População de Aquidauana se mobiliza contra cortes na educação e reforma da previdência

Ato foi realizado na manhã de ontem

Renan Nucci

Publicado em 16/05/2019 às 09:18

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
whatsapp-image-2019-05-16-at-074225
whatsapp-image-2019-05-16-at-074221
whatsapp-image-2019-05-16-at-074212-1
whatsapp-image-2019-05-16-at-074217
whatsapp-image-2019-05-16-at-074224
whatsapp-image-2019-05-16-at-074220
whatsapp-image-2019-05-16-at-074214-1
whatsapp-image-2019-05-16-at-074211
whatsapp-image-2019-05-16-at-074224-1
whatsapp-image-2019-05-16-at-074212
whatsapp-image-2019-05-16-at-074216
whatsapp-image-2019-05-16-at-074219
whatsapp-image-2019-05-16-at-074222
whatsapp-image-2019-05-16-at-074217-1
whatsapp-image-2019-05-16-at-074213
whatsapp-image-2019-05-16-at-074223
whatsapp-image-2019-05-16-at-074218
whatsapp-image-2019-05-16-at-074214
whatsapp-image-2019-05-16-at-074207

Professores, alunos e servidores de Aquidauana foram às ruas na manhã de ontem, em protesto contra cortes na Educação pública promovidos pelo Governo Federal. A partir da Praça dos Estudantes, os manifestantes percorreram as ruas, munidos de faixas e cartazes contra ações da União.

Marcaram presença representantes do Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação (Simted), de professores e servidores da Rede Municipal de Ensino, Rede Estadual de Ensino, Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), bem como alunos de tais instituições.

Na ocasião, a Federação dos trabalhadores em Educação no Mato Grosso do Sul (Fetms) e os 74 Simteds paralisaram suas atividades. De acordo com a Federação, a paralisação foi um ato de desagravo contra as medidas que estão sendo adotadas pelo Governo Federal, e é contra a Reforma da Previdência.

A direção da Fetems afirma que a proposta de Reforma da Previdência irá prejudicar a grande maioria da população brasileira. A Federação destacou aos trabalhadores da Educação sobre o corte de investimentos nas áreas da Pesquisa, Educação Básica e do Ensino Superior, anunciadas pelo Ministério da Educação.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Prejuízo

Mostruário com R$ 7 mil em joias desaparece de casa em Aquidauana

Saúde

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Conhecido carinhosamente como "Cri-Cri", ele foi diagnosticado com doença rara e degenerativa; ação reuniu Lions Clube e empresário de Aquidauana

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Publicidade

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

ÚLTIMAS

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Eventos climáticos

Bonito reúne equipes em capacitação sobre El Niño e saúde

Encontro abordou preparação, vigilância e resposta a impactos do fenômeno; profissionais de 12 municípios participaram da atividade
Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo