População de Aquidauana se mobiliza contra cortes na educação e reforma da previdência

Professores, alunos e servidores de Aquidauana foram às ruas na manhã de ontem, em protesto contra cortes na Educação pública promovidos pelo Governo Federal. A partir da Praça dos Estudantes, os manifestantes percorreram as ruas, munidos de faixas e cartazes contra ações da União.

Marcaram presença representantes do Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação (Simted), de professores e servidores da Rede Municipal de Ensino, Rede Estadual de Ensino, Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), bem como alunos de tais instituições.

Na ocasião, a Federação dos trabalhadores em Educação no Mato Grosso do Sul (Fetms) e os 74 Simteds paralisaram suas atividades. De acordo com a Federação, a paralisação foi um ato de desagravo contra as medidas que estão sendo adotadas pelo Governo Federal, e é contra a Reforma da Previdência.

A direção da Fetems afirma que a proposta de Reforma da Previdência irá prejudicar a grande maioria da população brasileira. A Federação destacou aos trabalhadores da Educação sobre o corte de investimentos nas áreas da Pesquisa, Educação Básica e do Ensino Superior, anunciadas pelo Ministério da Educação.