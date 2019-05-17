Oficial de Justiça de Aquidauana envia projeto ao Senado para ter desconto na compra de veículos

A Oficial de Justiça Andreia da Silva de Oliveira Cabral, de Aquidauana, elaborou e encaminhou ao Senado Federal Projeto de Lei que garante desconto de 30% na compra de veículos aos profissionais da área. Segundo ela, a medida é necessária porque os oficiais usam seus próprios automóveis para o trabalho. Todos os trabalhadores do setor no país seriam beneficiados.

A proposta dela foi selecionada pelo Senado, mas precisa de pelo menos 20 mil votos da população para ir à votação. Ela explica que em alguns Estados do Brasil já existe Lei estadual onde os oficiais de justiça, os quais trabalham com seu próprio veículo, possuem desconto para compra de carro zero, igual aos deficientes físicos, produtores rurais e taxistas.

“Essa isenção se fosse estendida para os demais estados iria beneficiar os oficiais e também iria ajudar na compra de mais carros zeros, aquecendo também a economia. O país e que ganharia com essa Lei. A cada dois anos poderíamos trocar de carro e aquecer a economia de carro zero. Já redigi o projeto. Falta interesse para ser levado a votação”, diz ela.

Agora, Andreia espera contar com o apoio da comunidade para que sua causa seja levada adiante. “Encaminhei o projeto para o Senado e ele foi selecionado. Mas, para ir à votação, ele precisa de 20 mil votos. Por favor votem conosco. Peçam o apoio de sua família. Se aprovado vai beneficiar todos os oficiais do Brasil. Programa e-Cidadania Senado Federal”.

Os interessados em apoiá-la podem votar na proposta disponível neste link: https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaoideia?id=122745