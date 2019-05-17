Repartições públicas de Aquidauana terão Dia D de arrecação de agasalhos

Integrando a programação da Campanha do Agasalho 2019: Aqueça um Coração, promovida pela Prefeitura de Aquidauana e parceiros, haverá no próximo dia 30 de maio, um “Dia D” de arrecadação de agasalhos e cobertores em todas as repartições e secretarias municipais.

Essa ação foi conclamada pela primeira-dama do município, Maria Eliza Ribeiro e será coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social. “Todos os órgãos da Administração Municipal podem ajudar na Campanha do Agasalho. Cada secretário se responsabilizará em fazer as arrecadações das doações de cobertores e agasalhos junto à sua equipe. É comum uma pessoa ter algum casaco ou coberta que não esteja mais usando, pois pra nós, esses têm serventia! Os servidores municipais podem doar pra campanha, é bem-vindo, pois temos muita gente precisando de ajuda nesse inverno”, destacou a primeira-dama Maria Eliza.

A reunião de alinhamento para o dia de arrecadação das repartições e secretarias municipais aconteceu na tarde de quinta-feira, 16, com secretariado e seus respectivos representantes. Diante mão, a primeira-dama Maria Eliza, pediu aos presentes que “abracem a campanha, envolvam suas equipes e voluntariamente cada funcionário possa doar agasalhos e cobertores que estejam em bom estado de uso”.