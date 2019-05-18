Corpo de Bombeiros Militar em Aquidauana recebe doações para a Campanha do Agasalho 2019

Buscando cada vez mais participar e auxiliar a comunidade local nas dezenas de nuances da vida cotidiana, o Corpo de Bombeiros Militar iniciou dia 7 de maio a campanha de arrecadação de doações de artigos para o inverno.

A campanha busca beneficiar a população carente e estimular cada vez mais o espírito solidário da comunidade local. As doações podem ser entregues no quartel em Aquidauana, rua Leônidas de Matos, 464, bairro Guanandy e no quartel em Anastácio, rua Porto Geral, s/nº, Prainha, até o dia 28 de junho.

Podem ser encaminhados para a campanha desde cobertores e agasalhos até meias, sapatos e roupas que não são mais úteis ao doador, mas que possam ser utilizadas para o bem-estar de quem as receber. Com o encerramento da campanha, todas as doações serão encaminhadas a entidades assistenciais que farão a triagem dos itens arrecadados e em seguida realizarão o repasse a quem necessita.