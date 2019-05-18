Em menos de 4 horas, dois com mandado de prisão são capturados pela polícia

Aquidauana
Um dos casos envolve um menor de idade com medida protetiva contra ele.
Nesta sexta-feira, em Aquidauana, dois homens foram capturados pela polícia em menos de 24 horas. Eles foram levados para delegacia porque estavam com mandado de prisão e foragidos da Justiça.
De acordo com a Getam que realiza rondas ostensivas diariamente no município, a primeira prisão ocorreu no bairro Guanandy. O homem, ao ser abordado, tentou esconder o rosto da polícia e durante checagem verificou-se um mandado de prisão na comarca de Anastácio.
O segundo caso envolve um menor de idade. De acordo com a Getam, uma mulher entrou em contato com a polícia informando que seu filho estaria em sua residência bastante alterado e que o mesmo possuía uma medida protetiva. Ele também foi levado para delegacia.
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